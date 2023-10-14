Российского топ-дипломата нашли мертвым в турецком отеле

Руководитель департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел РФ Николай Кобринец был найден мертвым в своем гостиничном номере в районе Таксим, что в турецком Стамбуле.

Об этом сообщил турецкий телеканал NTV, пишет "Европейская правда".

Российский дипломат приехал в Стамбул на встречу послов. Коллеги россиянина пытались к нему дозвониться после того, как тот не пришел на утреннюю встречу. После этого сотрудники отеля зашли в номер Кобринца и нашли его тело.

По предварительным данным следствия, Кобринец умер от сердечного приступа. Его тело доставили в морг для установления точной причины смерти.

Пресс-служба МИД РФ подтвердила данные о смерти Кобринца, однако не уточнила, что стало причиной.

Напомним, в декабре 2016 года сотрудник полиции Мевлют Алтынташ смертельно ранил посла России в Турции Андрея Карлова на фотовыставке в Анкаре. Позже его ликвидировали на месте происшествия.

Турецкая прокуратура утверждала, что за убийством стояла сеть Гюлена, которая якобы стремилась ухудшить отношения между Турцией и Россией. Девять человек были арестованы. Другие, в том числе Гюлен, который живет в США, предстали перед судом заочно.

В 2021 году в Турции пять человек получили пожизненный срок за убийство посла России.