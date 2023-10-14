Глава Міноборони Литви заявив про готовність надати підтримку Ізраїлю

Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас повідомив, що Ізраїль зараз веде переговори зі своїми союзниками щодо конкретної підтримки і Вільнюс готовий її надати.

Заяву литовського міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Водночас, за його словами, Литва поки що не отримувала таких прохань від ізраїльської сторони.

Анушаускас зазначив, що у разі звернення Ізраїлю з проханням про підтримку, його буде розглянуто.

"Треба сказати, що Ізраїль конкретно домовляється з державами, висловлює свої потреби. Якби такі потреби були висловлені Литві, то, звичайно, ми б розглянули таке питання, але поки що в мене немає такої інформації", – сказав він.

Нагадаємо, цього тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що кілька країн-членів Альянсу нададуть допомогу Ізраїлю у зв’язку з останніми подіями. Він не уточнив, про які країни йдеться.

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