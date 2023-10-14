Глава Минобороны Литвы заявил о готовности оказать поддержку Израилю

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Израиль сейчас ведет переговоры со своими союзниками по конкретной поддержке и Вильнюс готов ее предоставить.

Заявление литовского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В то же время, по его словам, Литва пока не получала таких просьб от израильской стороны.

Анушаускас отметил, что в случае обращения Израиля с просьбой о поддержке, оно будет рассмотрено.

"Надо сказать, что Израиль конкретно договаривается с государствами, выражает свои потребности. Если бы такие потребности были высказаны Литве, то, конечно, мы бы рассмотрели такой вопрос, но пока у меня нет такой информации", – сказал он.

Напомним, на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несколько стран-членов Альянса окажут помощь Израилю в связи с последними событиями. Он не уточнил, о каких странах идет речь.

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