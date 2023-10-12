Британія евакуює сім’ї своїх дипломатів з Ізраїлю

Міністерство закордонних справ Великої Британії в четвер оголосило про евакуацію родин британських дипломатів з Ізраїлю як "запобіжний захід".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Попри рішення щодо евакуації британське посольство в Ізраїлі залишається відкритим і продовжить надавати консульські послуги тим, хто потребує допомоги.

Додатково уряд Британії рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю без крайньої потреби.

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі у середу відвідав Ізраїль, де заявив про "непохитну солідарність" Лондона з країною, яка зазнала нападу терористичного угруповання ХАМАС із сектору Гази.

Він сказав, що Ізраїль має право захищати себе, але додав, що "ми хотіли б бачити якомога менше жертв серед цивільного населення".

Деякі країни раніше організували евакуаційні рейси для своїх громадян з Ізраїлю.

Серед таких – Польща, яка оголосила, що відправить до Тель-Авіва військово-транспортні літаки. Про таке рішення думають також у Литві. Евакуаційні рейси оголосили також Данія, Швеція, Норвегія та Фінляндія.

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