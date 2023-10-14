Польша завершила эвакуацию из Израиля: вывезли 1500 поляков и граждан других стран

Польша объявила о завершении операции по эвакуации своих граждан, которые выразили желание уехать из Израиля в связи с войной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили на странице Генштаба Польши, поскольку эвакуационные рейсы из Тель-Авива выполняли военно-транспортными самолетами.

В рамках операции, которую назвали NEON, польские военные забрали из Израиля 1504 человек – граждан Польши, а также граждан других государств.

Operacja #NEON – zadanie wykonane! Żołnierze #WojskoPolskie ewakuowali z Izraela 1504 obywateli 🇵🇱 oraz osób z innych krajów.



Drodzy pasażerowie cieszymy się, że jesteście bezpieczni!



✔️ Dziękujemy załogom transportowców za wysiłek i wytrwałość!



❗️Pozostajemy w gotowości❗️ pic.twitter.com/diDJxzZmlf — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) October 14, 2023

Эвакуационные рейсы на этой неделе организовала также Франция и другие европейские страны, поскольку ряд компаний приостановили сообщение с Тель-Авивом и вылететь обычными коммерческими авиарейсами стало сложнее.

МИД Британии в четверг объявил об эвакуации семей британских дипломатов из Израиля в качестве "меры предосторожности".

Читайте подробную статью о том, как теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине.

.