Фінляндія теж організовує евакуацію громадян з Ізраїлю й палестинських територій

Міністерство закордонних справ Фінляндії оголосило про підготовку евакуаційного рейсу для співгромадян і резидентів країни, які потребують допомоги для виїзду з Ізраїлю та палестинських територій.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні на сайті МЗС Фінляндії.

Громадяни й резиденти Фінляндії, які потребують допомоги, будуть евакуйовані на батьківщину або до найближчого безпечного району "за їхньою згодою і за їхній власний рахунок".

"Міністерство закордонних справ працює над відповідними заходами у тісній співпраці з іншими північними країнами і прагне забезпечити можливість евакуації протягом наступних кількох днів", – додали у фінському МЗС.

Там нагадали, що громадянам Фінляндії рекомендують утриматись від поїздок до Ізраїлю, "окрім життєво необхідних", а також подорожей до ізраїльських районів поблизу кордону із сектором Гази та поблизу кордону з Ліваном та Сирією.

Нагадаємо, низка авіакомпаній скасували рейси з Тель-Авіва на невизначений час після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і подальшої ескалації.

Деякі країни у зв'язку з цим організували евакуаційні рейси для своїх громадян.

Серед таких – Польща, яка оголосила, що відправить до Тель-Авіва військово-транспортні літаки. Про таке рішення думають також у Литві. Евакуаційні рейси оголосили також Данія, Швеція й Норвегія.