Лідери країн ЄС проведуть екстрений віртуальний саміт щодо Близького Сходу

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що скликав на вівторок відеоконференцію лідерів країн Євросоюзу, щоб обговорити атаку ХАМАС на Ізраїль та реакцію останнього на цей напад.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресреліз Євроради.

У листі-запрошенні лідерам ЄС Мішель заявив, що Ізраїль має право захищати себе відповідно до міжнародного права. За його словами, облога сектора Гази викликає тривогу в міжнародному співтоваристві, що спонукало його скликати зустріч у режимі відеоконференції у вівторок о 18:30 за київським часом.

"Вкрай важливо, щоб Європейська рада, відповідно до договорів і наших цінностей, визначила нашу спільну позицію та встановила чіткий єдиний курс дій, який відображає складність ситуації, що розгортається", – написав він.

Мішель зазначив, що ЄС повинен бути прихильником миру і поваги до міжнародного права та повинен прагнути уникнути ескалації ситуації в регіоні. Він також наголосив, що конфлікт може підживлювати екстремізм у суспільствах ЄС та може спричинити міграцію й переміщення великої кількості людей до сусідніх країн.

Раніше президентки Єврокомісії та Європарламенту разом відвідали ізраїльське селище-кібуц Кфар Аза біля сектору Гази, де під час нападу в суботу 7 жовтня бойовики ХАМАС вбили понад сотню людей.

Перед цим у Єврокомісії підтримали заклик ООН та заявили, що готові підтримати зусилля з організації гуманітарних коридорів у сектор Гази, де склалась складна гуманітарна ситуація через блокаду з боку Ізраїлю.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Гази з закликом евакуюватися на південь здаля власної безпеки і попередила, що продовжуватиме удари по терористичному угрупуванню ХАМАС.