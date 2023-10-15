Еврокомиссия утроит размер гуманитарной помощи сектору Газа

Европейская комиссия утроит свою размер гуманитарной помощи для сектора Газа до 75 миллионов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил исполнительный орган Евросоюза.

В сообщении говорится, что Еврокомиссия будет сотрудничать с агентствами ООН, чтобы гарантировать, что помощь дойдет до тех, кто в ней нуждается.

При этом Еврокомиссия заверила, что поддерживает право Израиля защищать себя от террористов ХАМАС, полностью соблюдая международное гуманитарное право.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы обеспечить поддержку невинному гражданскому населению Газы в этом контексте", – говорится в заявлении.

Ранее президенты Еврокомиссии и Европарламента вместе посетили израильский поселок-кибуц Кфар Аза возле сектора Газа, где во время нападения в субботу 7 октября боевики ХАМАС убили более сотни человек.

Перед этим в Еврокомиссии поддержали призыв ООН и заявили, что готовы поддержать усилия по организации гуманитарных коридоров в сектор Газа, где сложилась сложная гуманитарная ситуация из-за блокады со стороны Израиля.

Напомним, армия обороны Израиля опубликовала обращение к жителям Газы с призывом эвакуироваться на юг ради собственной безопасности и предупредила, что будет продолжать удары по террористической группировке ХАМАС.