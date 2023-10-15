Кількість загиблих в Ізраїлі громадян Франції зросла до 17

Франція підтвердила загибель вже 17 своїх громадян внаслідок нападу терористів ХАМАС на Ізраїль.

Інформацію про це оприлюднило Міністерство закордонних справ Франції, повідомляє "Європейська правда".

"Франція висловлює жаль з приводу трагічної загибелі ще двох французьких громадян, внаслідок чого кількість французьких жертв терористичних атак, здійснених ХАМАС проти Ізраїлю, зросла до сімнадцяти", – йдеться у повідомленні.

У МЗС також додали, що досі не можуть зв’язатися з 15 французькими громадянами. У відомстві припускають, що декого з них могли викрасти.

Напередодні Армія оборони Ізраїлю оголосила, що завершує підготовку до операції у секторі Гази із залученням різних родів військ.

Очікується, що невдовзі Ізраїль почне наземну операцію у секторі Гази, проте її масштаби і орієнтовний час початку достеменно невідомі.

Перед цим Ізраїль порадив цивільним палестинцям залишити північну частину сектору Гази у визначений часовий проміжок.

Неофіційно повідомляли, що США, Ізраїль та Єгипет досягли домовленості щодо виїзду з Гази на територію Єгипту іноземних громадян.

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