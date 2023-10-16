Байден про підтримку України та Ізраїлю: "Якщо не ми, то хто?"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю, підтримуючи при цьому міжнародний рівень обороноздатності.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у інтерв'ю CBS News.

За словами американського лідера, у США є можливість і зобов'язання допомагати обом країнам, адже "Сполучені Штати – це важлива нація".

"Заради Бога, ми – Сполучені Штати Америки, наймогутніша нація в історії – не в світі, в історії світу. Історії світу. Ми можемо подбати про них обох і при цьому підтримувати нашу загальну міжнародну оборону. А якщо не ми, то хто?", – зазначив Байден.

Президент США пояснив, що обидві країни підтримувати необхідно, адже війни там пов'язані з безпекою американського народу. В Україні, конкретизвував Байден, однією з його цілей було не допустити, аби президент Путін, який скоїв воєнні злочини, окупував незалежну країну на кордоні з союзниками по НАТО.

"Уявіть, що сталося б зараз, якби йому це вдалося. Чи знаєте ви якусь велику війну в Європі, в яку ми не були б втягнуті? Ми не хочемо, щоб це сталося. Ми хочемо переконатися, що ці демократії є стійкими. І Україна відіграє вирішальну роль у забезпеченні цього", – наголосив Байден.

Раніше повідомляли, що адміністрація президента США має намір просити у Конгресу виділити понад два мільярди доларів на допомогу Україні та Ізраїлю.

За даними NBC News, Білий дім готує запит на додаткове фінансування з коштами для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону.

Глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі 11 жовтня запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.