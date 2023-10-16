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Спецпредставитель США по восстановлению Украины прибыла в Киев

Понедельник, 16 октября 2023, 11:16

Спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер прибыла в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О приезде Прицкер стало известно из твита посла США в Украине Бриджит Бринк, которая опубликовала совместное фото с вокзала. 

Это первый визит Прицкер в Украину со времени назначения на эту должность в середине сентября 2023 года. 

Она уже встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. 

Напомним, полномочия спецпредставителя охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.

Читайте также интервью Прицкер: "Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия по реформам".

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