Спецпредставитель США по восстановлению Украины прибыла в Киев

Спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер прибыла в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О приезде Прицкер стало известно из твита посла США в Украине Бриджит Бринк, которая опубликовала совместное фото с вокзала.

A very warm welcome back to Kyiv, Secretary Pritzker! pic.twitter.com/h6S9dO7fyk — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 16, 2023

Это первый визит Прицкер в Украину со времени назначения на эту должность в середине сентября 2023 года.

Она уже встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Напомним, полномочия спецпредставителя охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.

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