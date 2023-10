Спецпредставитель США по восстановлению Украины прибыла в Киев

Спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер прибыла в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О приезде Прицкер стало известно из твита посла США в Украине Бриджит Бринк, которая опубликовала совместное фото с вокзала.

A very warm welcome back to Kyiv, Secretary Pritzker! pic.twitter.com/h6S9dO7fyk