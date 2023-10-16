Поїзд відвіз депутатів Європарламенту у Діснейленд замість Страсбурга

У понеділок поїзд, який перевозив сотні депутатів та посадовців Європарламенту, замість Страсбурга опинився у Діснейленді, оскільки дорогою повернув не туди.

Про курйозний випадок повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Щомісяця Європарламент замовляє поїзди виключно для своїх депутатів і посадовців для поїздок між двома своїми резиденціями – в Брюсселі і Страсбурзі.

Після відправлення з брюссельського вокзалу Міді поїзд із європейськими чиновниками попрямував до станції Марн-ла-Валле-Шессі, де розташований Діснейленд. Через помилковий поворот потяг затримався у дорозі на 45 хвилин.

"Ми не змогли вийти, на жаль", – сказав один із посадовців, який додав, що під час короткої зупинки він міг бачити вершину американських гірок Space Mountain.

"Тут майже всі сміються над безумством ситуації, що склалася", – додав помічник одного з євродепутатів.

Ще один поскаржився, що в поїзді не було "жодних безкоштовних атракціонів".

"Машиністу довелося перейти в інший кінець поїзда, перезавести його і їхати в іншому напрямку", – розповів ще один посадовець.

"Дональд Дак був недоступним для коментарів", – пожартувало видання наприкінці курйозної публікації.

Нагадаємо, у серпні літак з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, який прямував до Австралії, здійснив вимушену посадку в Абу-Дабі через технічну несправність.