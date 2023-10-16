Поезд отвез депутатов Европарламента в Диснейленд вместо Страсбурга

В понедельник поезд, который перевозил сотни депутатов и должностных лиц Европарламента, вместо Страсбурга оказался в Диснейленде, поскольку по дороге повернул не туда.

О курьезном случае сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Ежемесячно Европарламент заказывает поезда исключительно для своих депутатов и должностных лиц для поездок между двумя своими резиденциями – в Брюсселе и Страсбурге.

После отправления с брюссельского вокзала Миди поезд с европейскими чиновниками направился к станции Марн-ла-Валле-Шесси, где расположен Диснейленд. Из-за ошибочного поворота поезд задержался в пути на 45 минут.

"Мы не смогли выйти, к сожалению", – сказал один из чиновников, который добавил, что во время короткой остановки он мог видеть вершину американских горок Space Mountain.

"Здесь почти все смеются над безумием сложившейся ситуации", – добавил помощник одного из евродепутатов.

Еще один пожаловался, что в поезде не было "никаких бесплатных аттракционов".

"Машинисту пришлось перейти в другой конец поезда, перезавести его и ехать в другом направлении", – рассказал еще один чиновник.

"Дональд Дак был недоступен для комментариев", – пошутило издание в конце курьезной публикации.

Напомним, в августе самолет с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, который направлялся в Австралию, совершил вынужденную посадку в Абу-Даби из-за технической неисправности.