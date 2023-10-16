Санду допускает "двухэтапное" вступление Молдовы в ЕС из-за Приднестровья

В случае неразрешения приднестровского конфликта до вступления Молдовы в Евросоюз президент Мая Санду считает возможным сценарий, при котором правый и левый берега Днестра будут интегрироваться в ЕС отдельно.

Об этом Санду сказала в интервью "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Лидер Молдовы подчеркнула, что в Кишиневе стремятся к вступлению в ЕС "как реинтегрированная страна", для чего, по ее мнению, "в следующие несколько лет может возникнуть геополитическая возможность".

"С другой стороны, если этот первый сценарий не произойдет, я считаю, что мы должны рассмотреть возможность интеграции Молдовы в ЕС в два этапа. Сначала правый берег Днестра, потом левый берег Днестра", – добавила она.

Санду уточнила, что молдовские власти стремятся быть готовыми к членству не позднее 2030 года и надеются, что вступление Молдовы в ЕС произойдет одновременно с Украиной.

"Мы надеемся, что пойдем вместе. Для нас важно, чтобы в ЕС входила и Украина. И я считаю, что для Украины важно, чтобы Молдова также была частью ЕС. В конце концов, это подход, основанный на заслугах, и мы будем упорно работать, и мы надеемся, что то же произойдет в Украине", – пояснила президент Молдовы.

Как сообщалось, власти Молдовы рассматривают вариант вступления страны в Европейский Союз без территории левобережья Днестра, которую сейчас не контролируют, после чего продолжат искать пути урегулирования приднестровского конфликта.

В июне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдовы в ЕС