Німеччина допускає затримку з поставкою системи ПРО Arrow 3 через конфлікт на Близькому Сході

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключив затримку у постачанні системи протиповітряної оборони Arrow 3 через загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Заяву німецького міністра наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус зазначив, що поки що не може сказати, який вплив матиме напад ХАМАС на Ізраїль "на терміни виробництва і поставки".

За його словами, наразі "немає конкретних ознак затримок, але зрештою звичайно, не можна виключати і цього".

Свою заяву німецький міністр зробив під час візиту на авіабазу Гольцдорф, де і планують розмістити систему Arrow 3.

Нагадаємо, у серпні США схвалили запит Ізраїлю на експорт спільно розробленої системи протиракетної оборони Arrow 3 до Німеччини.

Наприкінці вересня Німеччина й Ізраїль підписали офіційне зобов'язання про купівлю Берліном системи ПРО Arrow 3 вартістю 4 мільярди євро.

Arrow 3 стане частиною європейської ініціативи "Небесний щит" під керівництвом Німеччини. Близько 19 країн взяли на себе зобов'язання щодо участі в довгостроковому проєкті, який створить структуру для перехоплення різних типів ракет на різній висоті.