Германия допускает задержку с поставкой системы ПРО Arrow 3 из-за конфликта на Ближнем Востоке

Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил задержку в поставке системы противовоздушной обороны Arrow 3 из-за обострения конфликта между Израилем и ХАМАС.

Заявление немецкого министра приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Писториус отметил, что пока не может сказать, какое влияние нападение ХАМАС на Израиль окажет "на сроки производства и поставки".

По его словам, пока "нет конкретных признаков задержек, но, конечно, нельзя исключать и этого".

Свое заявление немецкий министр сделал во время визита на авиабазу Хольцдорф, где и планируют разместить систему Arrow 3.

Напомним, в августе США одобрили запрос Израиля на экспорт совместно разработанной системы противоракетной обороны Arrow 3 в Германию.

В конце сентября Германия и Израиль подписали официальное обязательство о покупке Берлином системы ПРО Arrow 3 стоимостью 4 миллиарда евро.

Arrow 3 станет частью европейской инициативы "Небесный щит" под руководством Германии. Около 19 стран взяли на себя обязательства по участию в долгосрочном проекте, который создаст структуру для перехвата различных типов ракет на разной высоте.