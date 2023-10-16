Германия допускает задержку с поставкой системы ПРО Arrow 3 из-за конфликта на Ближнем Востоке
Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил задержку в поставке системы противовоздушной обороны Arrow 3 из-за обострения конфликта между Израилем и ХАМАС.
Заявление немецкого министра приводит AFP, сообщает "Европейская правда".
Писториус отметил, что пока не может сказать, какое влияние нападение ХАМАС на Израиль окажет "на сроки производства и поставки".
По его словам, пока "нет конкретных признаков задержек, но, конечно, нельзя исключать и этого".
Свое заявление немецкий министр сделал во время визита на авиабазу Хольцдорф, где и планируют разместить систему Arrow 3.
Напомним, в августе США одобрили запрос Израиля на экспорт совместно разработанной системы противоракетной обороны Arrow 3 в Германию.
В конце сентября Германия и Израиль подписали официальное обязательство о покупке Берлином системы ПРО Arrow 3 стоимостью 4 миллиарда евро.
Arrow 3 станет частью европейской инициативы "Небесный щит" под руководством Германии. Около 19 стран взяли на себя обязательства по участию в долгосрочном проекте, который создаст структуру для перехвата различных типов ракет на разной высоте.