Столтенберг наголосив Орбану на важливості підтримки України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у розмові з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном обговорив важливість продовжувати підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг розповів у Twitter (X), що поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про ситуацію в Україні і "важливість нашої підтримки".

"У час посилення нестабільності і глобальної конкуренції ми повинні продовжувати бути сильними разом в НАТО. Ми також обговорили очікуване членство Швеції в Альянсі", – написав він.

Spoke with #Hungary’s @PM_ViktorOrban on the situation in #Ukraine & the importance of our support. At a time of increased instability & global competition, we must continue to stand strong together in #NATO. We also addressed #Sweden’s pending membership in the Alliance. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 16, 2023

Як відомо, Угорщина є однією з двох країн, які досі не ратифікували членство Швеції в НАТО.

Як повідомляли ЗМІ, Туреччина зачекає з ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО цього місяця, оскільки очікує на ознаки підтримки з боку США щодо її запиту на купівлю винищувачів F-16.

Нагадаємо, в липні на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.