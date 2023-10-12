Три держави НАТО спільно розміновуватимуть Чорне море

Туреччина, Румунія і Болгарія разом спільно очіщатимуть Чорне море від мін, які потрапляють у їхні води внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це заявило Міністерство оборони Туреччини.

Відомство не надало жодних подробиць про те, як буде вирішуватися проблема плавучих мін. Три країни обговорили це питання на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Минулого тижня британський уряд заявив, що РФ може використовувати морські міни для нападу на цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі встановлюючи їх на підходах до українських портів.

Раніше стало відомо, що Туреччина, Румунія та Болгарія обговорюють створення спільних сил для очищення Чорного моря від мін, які потрапляють у їхні води внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Повідомлялося, що спільний підрозділ вони можуть створити уже наступного місяця.

Хоча запланована ініціатива не є операцією НАТО, спільні сили з розмінування стануть першими великими об’єднаними зусиллями союзників у Чорному морі після того, як президент Владімір Путін віддав наказ про вторгнення в Україну.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.

А у вересні стало відомо, що Болгарія вела переговори з союзниками по НАТО про те, як реагувати на часткову блокаду Росією своєї чорноморської виключної економічної зони.