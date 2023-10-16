Молдова заблокировала вещание каналов беглых олигархов Шора и Плахотнюка

Совет по телевидению и радио Молдовы на заседании в понедельник не продлил лицензию телеканала Primul în Moldova, который ретранслировал пропагандистский "Первый канал" РФ, и не выдал лицензию каналу Familia, аффилированному с беглым олигархом Владом Плахотнюком.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Объявляя решение по телеканалу Familia, молдавский медиарегулятор указал, что его владелец REAL RADIO с 2022 года получил более десяти штрафов за нарушение производства местной продукции и несоблюдение общей концепции СМИ.

Как указали в Совете по телевидению и радио Молдовы, "есть подозрения, что телеканал занимается антиконкурентной практикой", поскольку принадлежит к сети каналов, которые, "согласно нескольким журналистским расследованиям, принадлежат и/или аффилированы с экс-главой Демпартии Владом Плахотнюком".

Большинство членов регулятора также приняли решение не продлевать действие лицензии Primul în Moldova, поскольку заявка на нее не соответствует общей концепции – критерию продления срока действия лицензии.

Primul în Moldova, подконтрольный молдавскому олигарху-беглецу Илану Шору, ранее транслировал контент российского "Первого канала".

В декабре 2022 года правительственная комиссия Молдовы приостановила работу канала и еще пяти вещателей до отмены чрезвычайного положения в стране, поскольку они "тенденциозно и манипулятивно освещали события в стране и войну в Украине".

В сентябре Молдова выдворила российского пропагандиста, руководителя информагентства Sputnik Молдова Виталия Денисова, связанного с военной разведкой РФ.