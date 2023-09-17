ЗМІ: Висланий з Молдови російський пропагандист пов’язаний з ГРУ

Журналісти російського видання The Insider стверджують, що видворений із Молдови очільник місцевого відділення пропагандистської інформагенції Sputnik Віталій Денисов може бути кадровим офіцером військової розвідки РФ.

Про це йдеться в опублікованому в суботу розслідуванні The Insider, повідомляє "Європейська правда".

Російська кар’єра Денисова – уродженця Закарпаття – почалась у 1992 році, куди він переїхав після навчання у Львівському вищому військово-політичному училищу (нині – Академія сухопутних військ України) й відмови складати присягу.

У Москві він жив недалеко від штаб-квартири Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (військової розвідки, ГРУ) і працював, серед іншого, в газеті "Трибуна за кордоном". Вона, за даними The Insider, була прикриттям для багатьох співробітників ГРУ, які шпигували за кордоном.

Фото: Радіо Свобода

У певний момент Денисов, говорить джерело видання, почав працювати у 72-му центрі спеціальної служби, який збирає й аналізує інформацію із зарубіжних резидентур ГРУ. Паралельно чоловік курує кілька організацій, які займаються пропагандою за кордоном.

У 2019 році Денисова – на той момент уже полковника російських повітряно-десантних військ – назначають головним редактором агенції Sputnik у так званій Південній Осетії. Там він відзначився скандалом, заявивши, що хтось намагався його отруїти побутовим газом, але перевірка підтверджень не знайшла.

На наступній посаді – керівника Sputnik в Азербайджані – Денисов також потрапив у скандал через масові звільнення підлеглих. Азербайджанські ЗМІ при цьому прямо називали його офіцером російської військової розвідки. Уже звідти Денисов потрапляє в Молдову, звідки й був недавно видворений.

На початку тижня співробітники молдовської міграційної служби прийшли додому до Віталія Денисова, посадили його в машину й відвезли в аеропорт з наказом про депортацію. У молдовському МВС пояснили, що рішення про видворення Денисова ухвалили через його втручання у внутрішні справи Молдови.

У липні Молдова оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі. Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і супутникових тарілок, які російські спецслужби, ймовірно, використовують для стеження за владою Молдови.