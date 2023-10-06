Бербок: Напруженість між Косовом і Сербією загрожує вступу Західних Балкан до ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила глибоке занепокоєння щодо зростання напруженості між Косовом і Сербією через нещодавні сутички між сербськими бойовиками і косовською поліцією на півночі Косова.

Як пише "Європейська правда", очільницю зовнішньополітичного відомства ФРН цитує AP.

Цю заяву Бербок зробила в Тирані на зустрічі глав МЗС напередодні саміту Берлінського процесу 16 жовтня – ініціативи Німеччини і Франції, покликаної заохотити шість західнобалканських країн, Албанію, Боснію і Герцеговину, Косово, Чорногорію, Північну Македонію та Сербію продовжувати працювати над набуттям членства в ЄС.

"Основою мобільності в регіоні є безпека. Напруженість, яка спостерігається останніми днями між Сербією і Косовом, також ставить під загрозу Берлінський процес", – заявила міністерка перед початком зустрічі.

"Ключ до вирішення конфлікту знаходиться в Белграді та Приштині, хоча декому може бути неприємно це чути", – додала вона.

Бербок також наголосила, що Берлінський процес має вирішальне значення для просування зв'язків та співпраці в регіоні, а ключова конференція в Берліні в листопаді, присвячена розширенню ЄС, спробує "виконати обіцянки, які вже дали давно".

Наприкінці серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що хоче, аби ЄС був готовим до розширення до 2030 року. Утім, у ЄС є прихильники не прив’язуватись до жодних термінів приєднання нових членів. Наприклад, такої позиції дотримується Португалія.

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