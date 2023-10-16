Трампу обмежили право говорити про розслідування щодо штурму Капітолія

Федеральна суддя Вашингтона Тані Чуткан у понеділок обмежила право експрезидента США Дональда Трампа робити заяви, спрямовані проти прокурорів, можливих свідків і працівників апарату судді у справі про штурм Капітолія 2021 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

Суддя частково задовольнила клопотання спецпрокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта, який веде федеральні справи проти Трампа. Сміт подав клопотання після того, як експрезидент назвав прокурорів у справі штурму Капітолія "бандюганами", а саму суддю – "упередженою".

Рішення Чуткан, так званий gag order, передбачає санкції в разі порушення – від штрафів аж до тюремного ув’язнення.

В офісі Трампа ухвалу судді прогнозовано назвали "абсолютною мерзенністю" та "черговим політично вмотивованим ножем, увігнаним у серце нашої демократії". Адвокати 45-го президента США пообіцяли оскаржити рішення.

Зазначимо, що Трамп і раніше допускав різкі висловлювання в бік чинних і колишніх працівників своєї адміністрації, а також юридичних команд у справах, порушених проти нього.

Приміром, він допустив, що нині колишнього голову Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі потрібно стратити за "державну зраду", не навівши доказів. Міллі згадується у справі про неналежне поводження із секретними документами.

Нагадаємо, Трамп наразі є фігурантом чотирьох кримінальних справ: двох федеральних, пов'язаних із неналежним поводженням із секретними документами й штурмом Капітолія в січні 2021 року; у штаті Нью-Йорк – через виплату грошей колишній порноакторці в порушення правил фінансування політичної кампанії; та у штаті Джорджія – за підозрою у створенні "злочинної організації" для втручання у вибори-2020.

Читайте також: Зупинити Трампа: що загрожує експрезиденту США за звинуваченнями про штурм Капітолія.