Трампу ограничили право говорить о расследовании по штурму Капитолия

Федеральная судья Вашингтона Тани Чуткан в понедельник ограничила право экс-президента США Дональда Трампа делать заявления, направленные против прокуроров, возможных свидетелей и работников аппарата судьи по делу о штурме Капитолия 2021 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Судья частично удовлетворила ходатайство спецпрокурора Министерства юстиции США Джека Смита, который ведет федеральные дела против Трампа. Смит подал ходатайство после того, как экс-президент назвал прокуроров по делу штурма Капитолия "бандюганами", а саму судью – "предвзятой".

Решение Чуткан, так называемый gag order, предусматривает санкции в случае нарушения – от штрафов вплоть до тюремного заключения.

В офисе Трампа решение судьи прогнозируемо назвали "абсолютной мерзостью" и "очередным политически мотивированным ножом, вогнавшимся в сердце нашей демократии". Адвокаты 45-го президента США пообещали обжаловать решение.

Отметим, что Трамп и ранее допускал резкие высказывания в сторону действующих и бывших сотрудников своей администрации, а также юридических команд по делам, возбужденным против него.

К примеру, он допустил, что ныне бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли нужно казнить за "государственную измену", не приведя доказательств. Милли упоминается в деле о ненадлежащем обращении с секретными документами.

Напомним, Трамп сейчас является фигурантом четырех уголовных дел: двух федеральных, связанных с ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия в январе 2021 года; в штате Нью-Йорк – из-за выплаты денег бывшей порноактрисе в нарушение правил финансирования политической кампании; и в штате Джорджия – по подозрению в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы-2020.

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