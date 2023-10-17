Європейські лідери відреагували на ісламістський теракт у Брюсселі

Десятки відомих європейських політиків висловлюють співчуття Бельгії та Швеції у зв’язку з ісламістським терактом у Брюсселі, де симпатик ІДІЛ застрелив двох громадян Швеції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У перші години після нападу, що стався ввечері 16 жовтня, та вранці у вівторок європейські лідери почали публікувати слова співчуття і засуджувати напад.

Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що напад "вразив серце Європи", маючи на увазі, що у Брюсселі розташовані ключові європейські інституції.

"Терор та екстремізм не мають проникати у наші суспільства. Люди мають почуватися у безпеці. Ненависть не переможе", – наголосила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

"Моя повна підтримка бельгійським правоохоронцям і побажання, щоб вони швидко затримали підозрюваного. Ми об’єднані у протидії терору", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Глава МЗС Франції Катрін Колонна висловила співчуття від імені своєї країни, а Макрон cказав, що поговорить з бельгійським прем’єром Александром де Кроо. "Наші думки із постраждалими від цього ницого нападу, а також з нашими бельгійськими і шведськими друзями, з якими ми поділяємо шок від події", – додав Макрон.

Александр де Кроо зі свого боку висловив співчуття шведському прем’єру Ульфу Крістерссону, зазначивши, що боротьба з тероризмом є для них спільною справою.

"Засуджую жахливі напади на невинних цивільних у Брюсселі минулого вечора. Мої думки з рідними загиблих і всіх, кого торкнулася ця ситуація", – відреагував генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо висловив співчуття шведському народу й уряду.

Заяву з осудом нападу та співчуттями родинам загиблих опублікував і президент Латвії Едгарс Рінкевичс. "Латвія солідарна з Бельгією і Швецією у цей складний час", – зазначив він.

Відреагувала і президентка Молдови Мая Санду, засудивши напад. "Молдова солідарна з Бельгією і Швецією у цей складний час. Ми засуджуємо тероризм у всіх його проявах", – заявила вона.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина. Згодом стало відомо, що нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Загиблі виявилися шведськими футбольними фанатами і схоже, що нападник умисно стріляв у них. Його досі не затримали.

Франція, де у п'ятницю теж стався ісламістський теракт і також оголошено найвищий рівень терористичної загрози, після випадку у Брюсселі посилює охорону кордонів.