Рада сняла ключевую преграду для старта переговоров о вступлении в ЕС

Верховная Рада на заседании во вторник, 17 октября, в целом приняла законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц).

Об этом проинформировал депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает "Европейская правда".

За соответствующий проект закона проголосовало 276 нардепов, против не было ни одного голоса.

"Главная новация: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) фактически будут иметь пожизненный статус PEP. Но в то же время законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", – написал депутат.

По его словам, редакция документа соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием средств и борьбы с терроризмом AML/CFT, что будет засчитано как выполнение требований МВФ.

"Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", – добавил Железняк.

Напомним, в начале сентября президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду не затягивать с принятием законов, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС, упомянув в частности, о законе о PEP.

Также в конце сентября Зеленский в разговоре с новым послом ЕС Катариной Матерновой пообещал за месяц завершить работу над семью критериями Еврокомиссии.

В ноябре Еврокомиссия должна представить ежегодный доклад по расширению. Ожидается, что ЕК рекомендует начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Детали читайте в статье 7 критериев ЕС: миссия не завершена. Почему есть риск получить отказ в переговорах о вступлении.