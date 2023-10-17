Грету Тунберг затримали на кліматичному протесті у Лондоні

У Лондоні поліція затримала кліматичну активістку Грету Тунберг після того, як вона звернулася до протестувальників на демонстрації проти нафтогазових компаній у центрі міста.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Тунберг цього року вже затримували або усували від участі в акціях протесту в Швеції, Норвегії та Німеччині.

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На записі з Лондона видно, що Тунберг із значком з гаслом "Нафтові гроші геть" спокійно стоїть, коли двоє поліцейських розмовляють з нею. Один з них тримає її за руку.

Екологічна група Greenpeace заявила, що двоє її активістів піднялися на будівлю готелю Intercontinental в Мейфейрі і розгорнули гігантський банер над входом з написом "Змусьте велику нафту заплатити" на знак протесту проти зібрання лідерів нафтогазової галузі, яке відбувалося в будівлі, в тому числі генерального директора Shell Ваеля Савана.

Група заявила, що сотні демонстрантів зібралися перед будівлею на знак протесту проти впливу індустрії викопного палива на кліматичну політику Британії та світу, заблокувавши входи і не пустивши делегатів.

Окружний суд шведського міста Мальме 11 жовтня оштрафував екоактивістку Грету Тунберг удруге поспіль через непокору поліції під час кліматичної акції проти видобутку нафти.

Грета Тунберг стала обличчям молодих кліматичних активістів у всьому світі після щотижневих протестів перед шведським парламентом. У червні вона відвідала Україну, а також доєдналась до мітингу проти екоциду в Україні, який організували українці у німецькому Бонні перед будівлею ООН.