Грету Тунберг задержали на климатическом протесте в Лондоне

В Лондоне полиция задержала климатическую активистку Грету Тунберг, после того как она обратилась к протестующим на демонстрации против нефтегазовых компаний в центре города.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Тунберг в этом году уже задерживали или отстраняли от участия в акциях протеста в Швеции, Норвегии и Германии.

фото AFP

На записи из Лондона видно, что Тунберг со значком с лозунгом "Нефтяные деньги прочь" спокойно стоит, когда двое полицейских разговаривают с ней. Один из них держит ее за руку.

Экологическая группа Greenpeace заявила, что двое ее активистов поднялись на здание отеля Intercontinental в Мейфейре и развернули гигантский баннер над входом с надписью "Заставьте большую нефть заплатить" в знак протеста против собрания лидеров нефтегазовой отрасли, которое проходило в здании, в том числе генерального директора Shell Ваэля Савана.

Группа заявила, что сотни демонстрантов собрались перед зданием в знак протеста против влияния индустрии ископаемого топлива на климатическую политику Британии и мира, заблокировав входы и не пустив делегатов.

Окружной суд шведского города Мальме 11 октября оштрафовал экоактивистку Грету Тунберг второй раз подряд за неповиновение полиции во время климатической акции против добычи нефти.

Грета Тунберг стала лицом молодых климатических активистов во всем мире после еженедельных протестов перед шведским парламентом. В июне она посетила Украину, а также присоединилась к митингу против экоцида в Украине, который организовали украинцы в немецком Бонне перед зданием ООН.