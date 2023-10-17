Угорщина обіцяє відповісти Болгарії через податок на транзит газу з РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав "ворожим кроком" рішення Болгарії запровадити податок на транзит російського газу – головному джерелу блакитного палива для Будапешта – й пообіцяв заходів у відповідь.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Сійярто заявив, що Болгарія запровадила податок на транзит газу з РФ без попередження. Він сказав, що Угорщина разом із Сербією, яка також залежить від російського блакитного палива, над можливою відповіддю.

Він пояснив, що, на відміну від Болгарії, Угорщина не має виходу до моря, тож закупівля енергоносіїв для неї є не політичним, а фізичним питанням.

"Як мінімум, Болгарія мала б повідомити нам про цей крок, але ще краще – провести переговори. Тут же не сталось ані того, ані іншого", – нарікає голова угорського МЗС.

Минулого тижня Болгарія схвалила закон, який запроваджує збір у розмірі 20 болгарських левів за мегават-годину газу російського походження, що фактично підвищує його вартість приблизно на 20% від середньої ціни європейського газу.

Хоча у Софії запевняли, що цей крок спрямований проти Росії, яка намагається використати енергетичні прибутки для фінансування війни в Україні, він застав Угорщину і Сербію – дві країни, залежні від поставок російського газу – зненацька, змусивши їх висловити протест.

І Угорщина, й Сербія підтримували тісні зв'язки з Кремлем навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року і не поспішали зменшувати свою залежність від російських енергоносіїв, пише Bloomberg.