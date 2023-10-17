Венгрия обещает ответить Болгарии из-за налога на транзит газа из РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "враждебным шагом" решение Болгарии ввести налог на транзит российского газа – главного источника голубого топлива для Будапешта – и пообещал ответные меры.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Сийярто заявил, что Болгария ввела налог на транзит газа из РФ без предупреждения. Он сказал, что Венгрия вместе с Сербией, которая также зависит от российского голубого топлива, над возможным ответом.

Он пояснил, что, в отличие от Болгарии, Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому закупка энергоносителей для нее является не политическим, а физическим вопросом.

"Как минимум, Болгария должна была бы сообщить нам об этом шаге, но еще лучше – провести переговоры. Здесь же не произошло ни того, ни другого", – сетует глава венгерского МИД.

На прошлой неделе Болгария приняла закон, который вводит сбор в размере 20 болгарских левов за мегаватт-час газа российского происхождения, что фактически повышает его стоимость примерно на 20% от средней цены европейского газа.

Хотя в Софии уверяли, что этот шаг направлен против России, которая пытается использовать энергетические доходы для финансирования войны в Украине, он застал Венгрию и Сербию – две страны, зависимые от поставок российского газа – врасплох, заставив их выразить протест.

И Венгрия, и Сербия поддерживали тесные связи с Кремлем даже после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году и не спешили уменьшать свою зависимость от российских энергоносителей, пишет Bloomberg.