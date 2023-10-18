Прем'єр-міністр Швеції закликав посилити кордони та безпеку ЄС після теракту в Брюсселі

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що ЄС має посилити прикордонний контроль і внутрішню безпеку після теракту у Брюсселі, під час якого радикальний ісламіст застрелив двох шведських громадян.

Заяву Крістерссона наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

"Ці терористи хочуть налякати нас, щоб ми підкорилися і мовчали. Цього не станеться", – сказав він.

Глава шведського уряду додав, що Швеція і Європейський Союз повинні краще захищати свої кордони і гарантувати, що небезпечні люди не зможуть нелегально перебувати в регіоні.

"Це час для більшої безпеки. Ми не можемо бути наївними", – підкреслив Крістерссон.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина. Згодом стало відомо, що нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами і схоже, що нападник умисно стріляв у них.

Вранці підозрюваного затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення і за кілька годин помер у лікарні.

Прем’єр Швеції після спілкування з бельгійським колегою заявив, що теракт був спрямований "проти Швеції і шведських громадян".