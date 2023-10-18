Премьер-министр Швеции призвал усилить границы и безопасность ЕС после теракта в Брюсселе

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что ЕС должен усилить пограничный контроль и внутреннюю безопасность после теракта в Брюсселе, во время которого радикальный исламист застрелил двух шведских граждан.

Заявление Кристерссона приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

"Эти террористы хотят напугать нас, чтобы мы подчинились и молчали. Этого не произойдет", – сказал он.

Глава шведского правительства добавил, что Швеция и Европейский Союз должны лучше защищать свои границы и гарантировать, что опасные люди не смогут нелегально находиться в регионе.

"Это время для большей безопасности. Мы не можем быть наивными", – подчеркнул Кристерссон.

Напомним, вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба, которая оказалась исламистским терактом. Как стало известно, нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами и, похоже, нападавший умышленно стрелял в них.

Утром подозреваемого террориста задержали в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания он получил серьезные ранения и через несколько часов умер в больнице.

Премьер Швеции после общения с бельгийским коллегой заявил, что теракт был направлен "против Швеции и шведских граждан".