Президентка Єврокомісії: ЄС не відволічеться від допомоги Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що конфлікт на Близькому Сході не вплине на готовність Євросоюзу допомогати Україні під час загарбницької війни РФ проти неї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила після віртуального саміту ЄС, що був присвячений ситуації на Близькому Сході.

За її словами, важливо те, що великий обсяг допомоги для Києва наразі в процесі підготовки. Вона зазначила, що Україна воює за європейські цінності, тому ЄС стоятиме з нею поруч настільки довго, наскільки це буде потрібно.

"Дехто переконаний, що відволіче нас від підтримки України та змусить нас обирати, кому надавати допомогу. Але ми доведемо, що вони неправі. Ми стоїмо поруч із нашими друзями так довго, як це буде потрібно", – наголосила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Європарламент під час голосування у вівторок, 17 жовтня, підтримав ініціативу Єврокомісії щодо створення Фонду допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро.

Програма для України на 50 млрд євро є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС у зв'язку з низкою кризових подій, що сталися після 2021 року.

Євродепутати вважають, що цей інструмент потрібно схвалити якнайшвидше, у рамках загального перегляду бюджету, щоби із завершенням поточного календарного року мати зрозуміле джерело фінансування для підтримки України. Його мають включити у річний бюджет ЄС 2024 року, перемовини про який будуть вести у листопаді.

За інформацією ЗМІ, Угорщина хоче розділити цей пакет підтримки України і пропонує початково погодити тільки 25 млрд євро.

Ukraine Facility покликаний замінити двосторонню підтримку, яку наразі надає ЄС в рамках Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва "Глобальна Європа" (NDICI) та програми MFA+ на суму 18 млрд євро, термін дії якої закінчується наприкінці 2023 року.