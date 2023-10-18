Президент Еврокомиссии: ЕС не отвлечется от помощи Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на готовность Евросоюза помогать Украине во время захватнической войны РФ против нее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила после виртуального саммита ЕС, который был посвящен ситуации на Ближнем Востоке.

По словам фон дер Ляйен, важно то, что большой объем помощи для Киева сейчас в процессе подготовки. Она отметила, что Украина воюет за европейские ценности, поэтому ЕС будет стоять с ней рядом настолько долго, насколько это потребуется.

"Некоторые убеждены, что отвлекут нас от поддержки Украины и заставят нас выбирать, кому оказывать помощь. Но мы докажем, что они неправы. Мы стоим рядом с нашими друзьями так долго, как это будет нужно", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, Европарламент во время голосования во вторник, 17 октября, поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине – Ukraine Facility – на сумму 50 миллиардов евро.

Программа для Украины на 50 млрд евро является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС в связи с рядом кризисных событий, произошедших после 2021 года.

Евродепутаты считают, что этот инструмент нужно одобрить как можно быстрее, в рамках общего пересмотра бюджета, чтобы с завершением текущего календарного года иметь понятный источник финансирования для поддержки Украины.

По информации СМИ, Венгрия хочет разделить этот пакет поддержки и предлагает изначально согласовать 25 млрд евро.

Ukraine Facility призван заменить двустороннюю поддержку, оказываемую ЕС в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества "Глобальная Европа" (NDICI) и программы MFA+ на сумму 18 млрд евро, срок действия которой истекает в конце 2023 года.