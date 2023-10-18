Молдова отримала від Німеччини ще два БТР Piranha
Середа, 18 жовтня 2023, 12:00
Армія Молдови отримала ще два бронетранспортери Piranha від федерального уряду Німеччини.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство оборони Молдови.
У пресрелізі йдеться, що техніка прибула до країни 17 жовтня в межах досягнення мети модернізації спроможностей армії та на підставі угоди, підписаної між Міноборони та німецькою стороною в жовтні 2021 року.
Зазначають, що бронетранспортери Piranha використовують для підготовки військовослужбовців, які будуть задіяні в міжнародних миротворчих місіях.
Як повідомляли, Німеччина планує передати Молдові загалом 19 бронетранспортерів Piranha, угоду про це підписували ще у 2021 році.
У січні Молдова отримала перші три таких БТР, у лютому анонсували наступних три. Решта машин мають прибути протягом 2023 року.
Нагадаємо, також військові Молдови братимуть участь у багатонаціональних навчаннях західних союзників Defender 23, які розпочнуться у квітні під керівництвом США.