Молдова отримала від Німеччини ще два БТР Piranha

Армія Молдови отримала ще два бронетранспортери Piranha від федерального уряду Німеччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство оборони Молдови.

У пресрелізі йдеться, що техніка прибула до країни 17 жовтня в межах досягнення мети модернізації спроможностей армії та на підставі угоди, підписаної між Міноборони та німецькою стороною в жовтні 2021 року.

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Зазначають, що бронетранспортери Piranha використовують для підготовки військовослужбовців, які будуть задіяні в міжнародних миротворчих місіях.

Як повідомляли, Німеччина планує передати Молдові загалом 19 бронетранспортерів Piranha, угоду про це підписували ще у 2021 році.

У січні Молдова отримала перші три таких БТР, у лютому анонсували наступних три. Решта машин мають прибути протягом 2023 року.

Нагадаємо, також військові Молдови братимуть участь у багатонаціональних навчаннях західних союзників Defender 23, які розпочнуться у квітні під керівництвом США.