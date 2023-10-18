Молдова получила от Германии еще два БТР Piranha

Армия Молдовы получила еще два бронетранспортера Piranha от федерального правительства Германии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство обороны Молдовы.

В пресс-релизе говорится, что техника прибыла в страну 17 октября в рамках достижения цели модернизации возможностей армии и на основании соглашения, подписанного между Минобороны и немецкой стороной в октябре 2021 года.

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Отмечается, что бронетранспортеры Piranha используются для подготовки военнослужащих, которые будут задействованы в международных миротворческих миссиях.

Как сообщалось, Германия планирует передать Молдове всего 19 бронетранспортеров Piranha, соглашение об этом подписывали еще в 2021 году.

В январе Молдова получила первые три таких БТР, в феврале анонсировали следующие три. Остальные машины должны прибыть в течение 2023 года.

Напомним, также военные Молдовы будут участвовать в многонациональных учениях западных союзников Defender 23, которые начнутся в апреле под руководством США.