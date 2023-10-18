У Москві заявили, що Вірменія стає "Україною №3", а Пашинян "іде стопами Зеленського"

Російське пропагандистське агентство ТАСС у середу процитувало "високопоставлене джерело у Москві", яке різко прокоментувало виступ вірменського прем’єра Нікола Пашиняна в Європейському парламенті напередодні.

Про це пише "Європейська правда".

"Джерело" ТАСС заявило, що розцінює виступ Пашиняна "як абсолютно безвідповідальний і провокаційний, особливо в тому, що стосується Росії та російсько-вірменських відносин".

"Бачимо, як Вірменію намагаються перетворити на Україну №3, якщо вважати Молдову Україною №2, а Пашинян семимильними кроками йде шляхом Володимира Зеленського", – цитує пропагандистське агентство свого співрозмовника.

Під час виступу в Європарламенті у вівторок Пашинян заявив, що Європейський Союз є ключовим партнером, який підтримує фундаментальні реформи уряду Вірменії в останні роки, й висловив готовність Єревана бути ближче до ЄС "настільки, наскільки ЄС вважає це можливим".

В останні місяці відносини між Вірменією та Росією, довготривалою союзницею Єревана, різко погіршились. У Вірменії все частіше лунали заклики про необхідність вийти з лав ОДКБ – безпекової організації, що діє під егідою РФ.

Після блискавичної операції Азербайджану з повернення Нагірного Карабаху під свій контроль у Вірменії покладають на РФ відповідальність не лише за те, що розміщені у Карабаху "миротворці" були абсолютно пасивними, але й за відверте підігравання діям Баку.

МЗС Росії публічно критикувало останні заяви прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна за "розворот від РФ".

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