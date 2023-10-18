В Москве заявили, что Армения становится "Украиной №3", а Пашинян "идет по стопам Зеленского"

Российское пропагандистское агентство ТАСС в среду процитировало "высокопоставленный источник в Москве", который резко прокомментировал выступление армянского премьера Никола Пашиняна в Европейском парламенте накануне.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Источник" ТАСС заявил, что расценивает выступление Пашиняна "как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений".

"Видим, как Армению пытаются превратить в Украину №3, если считать Молдову Украиной №2, а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского", – цитирует пропагандистское агентство своего собеседника.

Во время выступления в Европарламенте во вторник Пашинян заявил, что Европейский Союз является ключевым партнером, который поддерживает фундаментальные реформы правительства Армении в последние годы, и выразил готовность Еревана быть ближе к ЕС "настолько, насколько ЕС считает это возможным".

В последние месяцы отношения между Арменией и Россией, долговременной союзницей Еревана, резко ухудшились. В Армении все чаще звучали призывы о необходимости выйти из рядов ОДКБ – организации по безопасности, действующей под эгидой РФ.

После молниеносной операции Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха под свой контроль в Армении возлагают на РФ ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивными, но и за откровенное подыгрывание действиям Баку.

МИД России публично критиковал последние заявления премьера Армении Никола Пашиняна за "разворот от РФ".

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