Британська поліція висунула звинувачення Греті Тунберг після затримання на протесті

Британська поліція в середу висунула звинувачення кліматичній активістці Греті Тунберг після того, як її та інших активістів заарештували під час протесту біля лондонського готелю, де проходила конференція з питань нафти і газу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Тунберг звинуватили в порушенні громадського порядку за невиконання умов, які, за словами поліції, були введені для запобігання "серйозних порушень для громади, готелю та гостей".

Вона була звільнена під заставу і має постати перед судом 15 листопада.

25 інших осіб також були звинувачені у зв'язку з протестом у вівторок, додала поліція.

Цього року 20-річну дівчину затримувала поліція або усувала від участі в акціях протесту в Швеції, Норвегії та Німеччині.

На відеозаписах, опублікованих у вівторок, видно, що Тунберг із значком з гаслом "Нафтові гроші геть" спокійно стоїть, коли двоє поліцейських розмовляють з нею, а на кадрах з місця події видно, як її саджали в задню частину поліцейського фургона.

Вона протестувала біля готелю Intercontinental у центрі Лондона, де проходив Energy Intelligence Forum, на якому зібралися лідери нафтогазової галузі.

Окружний суд шведського міста Мальме 11 жовтня оштрафував екоактивістку Грету Тунберг удруге поспіль через непокору поліції під час кліматичної акції проти видобутку нафти.

Грета Тунберг стала обличчям молодих кліматичних активістів у всьому світі після щотижневих протестів перед шведським парламентом. У червні вона відвідала Україну, а також доєдналась до мітингу проти екоциду в Україні, який організували українці у німецькому Бонні перед будівлею ООН.