Британская полиция предъявила обвинение Грете Тунберг после задержания на протесте

Британская полиция в среду предъявила обвинения климатической активистке Грете Тунберг после того, как ее и других активистов арестовали во время протеста возле лондонского отеля, где проходила конференция по вопросам нефти и газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Тунберг обвинили в нарушении общественного порядка за невыполнение условий, которые, по словам полиции, были введены для предотвращения "серьезных нарушений для общества, отеля и гостей".

Она была освобождена под залог и должна предстать перед судом 15 ноября.

25 других лиц также были обвинены в связи с протестом во вторник, добавила полиция.

В этом году 20-летнюю девушку полиция задерживала или отстраняла от участия в акциях протеста в Швеции, Норвегии и Германии.

Во вторник Тунберг протестовала возле гостиницы Intercontinental в центре Лондона, где проходил Energy Intelligence Forum, где собрались лидеры нефтегазовой отрасли.

На видеозаписях видно, что Тунберг со значком с лозунгом "Нефтяные деньги прочь" спокойно стоит, когда двое полицейских разговаривают с ней, а впоследствии на кадрах с места происшествия видно, как ее сажали в заднюю часть полицейского фургона.

11 октября окружной суд шведского города Мальме оштрафовал экоактивистку Грету Тунберг второй раз подряд за неповиновение полиции во время климатической акции против добычи нефти.

Грета Тунберг стала лицом молодых климатических активистов во всем мире после еженедельных протестов перед шведским парламентом. В июне они посетила Украину, а также присоединилась к митингу против экоцида в Украине, который организовали украинцы в немецком Бонне перед зданием ООН.