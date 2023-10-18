Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО і далекобійних спроможностей України

Президент Володимир Зеленський у розмові з французьким колегою Емманюелем Макроном обговорив військову допомогу Франції, зерновий коридор та питання, пов'язані з так званою формулою миру.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, Україна високо цінує військову допомогу з боку Франції.

"Ми з президентом Макроном зосередилися на подальших кроках для зміцнення протиповітряної оборони, далекобійних та військово-морських спроможностей України", – написав Зеленський у Twitter (X).

Крім того, президенти України і Франції обговорили чорноморський зерновий коридор і шляхи його захисту, а також наступні раунди переговорів щодо "формули миру".

Окремо вони зупинилися на ситуації на Близькому Сході.

"Стосовно Близького Сходу ми відзначили, що цивільне населення має бути захищене та що подальша ескалація в регіоні є неприйнятною", – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Україна та держави-партнери погодили наступні переговори на рівні безпекових радників лідерів держав щодо схвалення запропонованої президентом Володимиром Зеленським "формули миру".

Наприкінці вересня глава ОП Андрій Єрмак висловлював сподівання, що до кінця жовтня відбудеться третє засідання радників голів держав із національної безпеки для обговорення української "формули миру".

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" України з десяти пунктів.

Також читайте статтю "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.