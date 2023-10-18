Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО и дальнобойных возможностей Украины

Президент Владимир Зеленский в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обсудил военную помощь Франции, зерновой коридор и вопросы, связанные с так называемой формулой мира.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, Украина высоко ценит военную помощь со стороны Франции.

"Мы с президентом Макроном сосредоточились на дальнейших шагах для укрепления противовоздушной обороны, дальнобойных и военно-морских возможностей Украины", – написал Зеленский в Twitter (X).

Кроме того, президенты Украины и Франции обсудили черноморский зерновой коридор и пути его защиты, а также следующие раунды переговоров по "формуле мира".

Отдельно они остановились на ситуации на Ближнем Востоке.

"Относительно Ближнего Востока мы отметили, что гражданское население должно быть защищено и что дальнейшая эскалация в регионе неприемлема", – отметил Зеленский.

Как сообщалось, Украина и государства-партнеры согласовали следующие переговоры на уровне советников по безопасности лидеров государств по одобрению предложенной президентом Владимиром Зеленским "формулы мира".

В конце сентября глава ОП Андрей Ермак выражал надежду, что до конца октября состоится третье заседание советников глав государств по национальной безопасности для обсуждения украинской "формулы мира".

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Украины из десяти пунктов.

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