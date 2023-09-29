На Банковій очікують третьої зустрічі радників щодо "формули миру" у жовтні

Голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив сподівання, що до кінця жовтня відбудеться третє засідання радників голів держав із національної безпеки для обговорення української "формули миру".

Про це Єрмак сказав на зустрічі з журналістами в п’ятницю, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Голова ОП сказав, що на третьому засіданні радників розглядатимуть "конкретні документи", які будуть винесені на засідання майбутнього Саміту миру.

Він додав, що в Офісі президента сподіваються провести цей саміт до кінця року.

Нагадаємо, попередні дві зустрічі радників із нацбезпеки стосовно "формули миру" відбулись у Копенгагені в червні та Джидді (Саудівська Аравія) в серпні.

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" України з десяти пунктів.

Також читайте статтю "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.