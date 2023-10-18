У Берліні сталися сутички після пропалестинської акції

У німецькій столиці Берліні минулої ночі біля Бранденбурзьких воріт відбулася пропалестинська акція, учасники якої здійснювали напади на правоохоронців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

За даними поліції, понад 300 осіб спонтанно зібралися біля Бранденбурзьких воріт і провели мирну акцію. Очевидці повідомляють про близько 1 000 учасників.

Після закінчення акції її учасники спробували пройти до площі 18 березня, яка примикає до Бранденбурзьких воріт. Під час цього кілька осіб напали на правоохоронців.

"Після неодноразових вимог через гучномовець покинути це місце несанкціоновану акцію було припинено", – зазначили в поліції.

Tagesschau

Ще одна несанкціонована акція відбулась в берлінському районі Нойкьольн, де присутні почали виносити підпалені предмети на проїжджу частину. Коли до місця подій прибула поліція, у співробітників почали кидати каміння. Для гасіння вогню правоохоронці застосували водомет.

Сьогодні в другій половині дня Бундестаг обговорюватиме, як реагувати на пропалестинські демонстрації. Дебати, організовані на вимогу ХДС/ХСС і СДПН, мають на меті з'ясувати, як боротися з ворожістю до Ізраїлю і проявами симпатії до терористичної організації ХАМАС в країні.

У неділю в Берліні попри заборону близько 1000 осіб зібрались на мітинг на підтримку палестинців, який завершився сутичками з поліцією.

Німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні, учасники яких раділи нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, а канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС.

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