В Нидерландах фиксируют рост числа украинцев, пострадавших от торговли людьми

В Нидерландах количество украинцев, которые становятся жертвами торговли людьми, значительно возросло.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания NOS.

Из 814 сообщений о торговле людьми за прошлый год 51 касался украинских жертв, в 2021 году их было 7.

По словам Конни Рейкен, Национального докладчика по вопросам противодействия торговле людьми, это связано с тем, что в Нидерланды прибыло больше украинских беженцев. "Беженцы в целом более уязвимы к эксплуататорским практикам", – отметила она.

Большинство сообщений касаются трудовой эксплуатации, особенно среди людей, которые работают через агентства по временному трудоустройству.

"Беженцы часто не знают ситуации в Нидерландах и не владеют языком. Это делает их уязвимыми к подобным практикам" – сказала докладчица.

По мнению Райкен, важно распространять информацию об эксплуатации в местах приема беженцев.

При этом жертв эксплуатации может быть больше. По оценкам, ежегодно насчитывается около 5 000 жертв, и лишь о некоторых случаях сообщают органам власти и соответствующим организациям.

Райкен также считает, что следственные организации должны уделять больше внимания торговле людьми.

Как сообщалось, правительство Германии в среду предложило шаги для ускорения интеграции десятков тысяч украинских беженцев на своем рынке труда, призвав компании ослабить требования к знанию немецкого языка и предложить дополнительное обучение.

Ранее страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.