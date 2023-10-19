СМИ: Швеция приближается к передаче Украине истребителей Gripen

Правительство Швеции осторожно готовит почву для потенциальной передачи Украине истребителей Gripen.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

В материале говорится, что решение Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов передать истребители F-16 Киеву сделало предоставление Украине Gripen более обсуждаемым предметом помощи со стороны Швеции.

Предполагают, что может пройти до года, прежде чем самолеты окажутся в Украине, поскольку пилоты и инженеры будут нуждаться в обучении с незнакомыми системами.

Gripen могут существенно помочь Киеву контролировать свое воздушное пространство, ведь считаются относительно дешевыми и простыми в обслуживании, и могут работать с более коротких, узких взлетно-посадочных полос, включая импровизированные взлетно-посадочные полосы на прямых участках автомагистралей.

Это уменьшает риск скопления самолетов на большой базе и их уничтожения в результате одной вражеской атаки. К тому же, самолеты имеют специальное оборудование для противодействия российским истребителям и радарным системам класса "земля-воздух".

Ранее правительство Швеции объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи и рассказало о подготовке решения о возможной передаче истребителей Gripen.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявлял, что Вооруженным силам Швеции и Шведскому управлению оборонного вооружения поручено изучить возможность передачи или экспорта в Украину истребителей Gripen.

"Правительство приняло решение поручить... оценить условия, на которых Швеция может сделать свой вклад в сфере боевых самолетов. Мы можем сделать это путем расширения нашего участия в коалиции F-16 или путем передачи в дар или экспорта системы Gripen", – сказал Йонсон.

Ожидается, что оценка будет готова к 6 ноября.

Швеция входит в авиационную коалицию, целью которой является предоставление Украине истребителей. Ранее украинские летчики и наземный персонал имели возможность испытать в Швеции самолеты Gripen.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию обсуждалось предоставление Украине истребителей Gripen.