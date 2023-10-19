Президент Франції Емманюель Макрон розповів про телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулась напередодні.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Єлисейський палац.

Як йдеться у повідомленні, Макрон запевнив Зеленського, що дедалі більша кількість криз жодним чином не послабить французьку та європейську підтримку України, яка триватиме стільки, скільки буде необхідно.

Зазначають, що президент Франції поцікавився в українського колеги розвитком ситуації на місцях та потребами Києва, зокрема з наближенням зими.

Згідно з повідомленням, вони також обговорили запропоновану Зеленським "формули миру", питання продовольчої безпеки та домовилися залишатися в тісному контакті.

За підсумками телефонної розмови з французьким колегою президент України заявив, що обговорив військову допомогу Франції, зерновий коридор та питання, пов'язані з так званою формулою миру.

Як повідомлялося, Україна та держави-партнери погодили наступні переговори на рівні безпекових радників лідерів держав щодо схвалення запропонованої президентом Володимиром Зеленським "формули миру".

Наприкінці вересня глава ОП Андрій Єрмак висловлював сподівання, що до кінця жовтня відбудеться третє засідання радників голів держав із національної безпеки для обговорення української "формули миру".

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" України з десяти пунктів.

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