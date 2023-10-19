Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся накануне.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Елисейский дворец.

Как говорится в сообщении, Макрон заверил Зеленского, что все большее количество кризисов никоим образом не ослабит французскую и европейскую поддержку Украины, которая будет продолжаться столько, сколько будет необходимо.

Отмечается, что президент Франции поинтересовался у украинского коллеги развитием ситуации на местах и потребностями Киева, в частности с приближением зимы.

Согласно сообщению, они также обсудили предложенную Зеленским "формулу мира", вопросы продовольственной безопасности и договорились оставаться в тесном контакте.

По итогам телефонного разговора с французским коллегой президент Украины заявил, что обсудил военную помощь Франции, зерновой коридор и вопросы, связанные с так называемой "формулой мира".

Как сообщалось, Украина и государства-партнеры согласовали следующие переговоры на уровне советников по безопасности лидеров государств по одобрению предложенной президентом Владимиром Зеленским "формулы мира".

В конце сентября глава ОП Андрей Ермак выражал надежду, что до конца октября состоится третье заседание советников глав государств по национальной безопасности для обсуждения украинской "формулы мира".

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Украины из десяти пунктов.

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