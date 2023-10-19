Розвідка Британії прокоментувала заяву РФ про завершення ремонту Керченського мосту

У розвідці Британії вважають, що Керченський міст, хоч і відновлений після пошкоджень, буде обмежено забезпечувати російські перевезення до окупованого Криму, а також потребуватиме значних ресурсів РФ для захисту від нових атак.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про війну від 19 жовтня.

Розвідка зазначає, що 14 жовтня російський віцепрем’єр Марат Хуснуллін заявив, що Росія достроково завершила ремонт Керченського мосту після ураження, якого він зазнав внаслідок української атаки у липні 2023 року.

"Хоча міст повністю придатний до використання, це використання залишається обмеженим тими заходами, які задіяли після першої української атаки на нього у жовтні 2022 року. Вантажівки і бензовози продовжують перевозити поромами", – зазначає розвідка.

При цьому міст і далі залишається вкрай важливим для того, щоб Росія могла утримуватися в окупованому Криму і підвозити поставки для своїх сил на півдні України.

Водночас, пише розвідка, Керченський міст "майже точно" став значною проблемою для РФ з огляду на те, що потребує постійного комплексного захисту, у тому числі прикриття системами ППО й залучення фахівців, яких Росія могла би розгорнути для якогось іншого завдання.

"Впевненість російських сил безпеки у їхній здатності захистити цю велику і вразливу структуру і далі буде під загрозою через винахідливість української армії та спецслужб", – підсумовують в огляді.

Раніше британська розвідка розповідала, що ЗСУ здатні бити по новій залізничній гілці до Маріуполя, яку будує РФ.