Болгарія готова до переговорів про податок на транзит газу з РФ, що розлютив Угорщину та Сербію

Уряд Болгарії найближчим часом проведе переговори зі своїми європейськими партнерами про введення нового податку на транзит російського газу – крок, який передбачувано викликав обурення Сербії та Угорщини.

Як пише "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, повідомляє Euractiv.

За словами глави уряду, Софія збирається провести перші переговори з представниками Єврокомісії, Угорщини та Сербії.

"Незабаром відбудеться засідання Європейської ради, на якому в мене буде можливість з ними поговорити. Ми скажемо, що це плата для російської компанії "Газпром", а не для цих країн (Угорщини та Сербії) або для (болгарської державної компанії) "Булгартрансгазу", – зазначив Денков.

Водночас прем'єр пояснив, що дії уряду цілком відповідають інтересам "болгарських громадян, болгарської економіки та національної безпеки Болгарії".

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав "ворожим кроком" рішення Болгарії запровадити податок на транзит російського газу – головного джерела блакитного палива для Будапешта – й пообіцяв заходи у відповідь.

Минулого тижня Болгарія схвалила закон, який запроваджує збір у розмірі 20 болгарських левів за мегават-годину газу російського походження, що фактично підвищує його вартість приблизно на 20% від середньої ціни європейського газу.

Хоча у Софії запевняли, що цей крок спрямований проти Росії, яка намагається використати енергетичні прибутки для фінансування війни в Україні, він застав Угорщину і Сербію – дві країни, залежні від поставок російського газу, – зненацька, змусивши їх висловити протест.

І Угорщина, й Сербія підтримували тісні зв'язки з Кремлем навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року і не поспішали зменшувати свою залежність від російських енергоносіїв, пише Bloomberg.