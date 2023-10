Ізраїль отримав першу партію бронетехніки від США з початку нападу ХАМАС

Міністерство оборони Ізраїлю в четвер прозвітувало про отримання партії броньованої техніки від Сполучених Штатів, яка замінить пошкоджену в результаті бойових дій проти угруповання ХАМАС, що почалися 7 жовтня.

Про це відомство повідомило в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Ізраїльське Міноборони зазначило, що "нещодавно" прийняло вантажний літак зі США, який перевозив першу партію бронемашин, призначених для використання Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

The Israel Ministry of Defense recently received a cargo plane from the United States, carrying the initial shipment of armored vehicles designated for use by the Israel Defense Forces (IDF). They are being transferred to the IDF to replace vehicles damaged during the war. pic.twitter.com/4mweS5dQpz